فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م3 من المياه

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- عبدالله العازمي

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة من منتصف شهر محرم ولمدة شهر، لتصريف 10 ملايين م3 من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 م3 في الثانية، بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون م3، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، ويبلغ طول مفيضه 179 متراً، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه، وأشارت الوزارة، إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الـ7 أشهر الماضية منذ أول يناير وحتى 31 يوليو 2019م، بلغت نحو 30.9 مليون م3، ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 ملايين م3، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف م3، متوقعة وصول نحو 24 مليون م3 من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

وأكدت أن الغرض من تصريف 10 ملايين م3 من مياه السد، يأتي للمساهمة في تلبية حاجات المزارعين في الموسم، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد، وأنشئ سد وادي حلي في العام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون م3 سنوياً، ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.