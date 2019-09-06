بقرار آل الشيخ.. “التعليم” تعتمد تشكيل لجنة فرعية للتشكيلات الاشرافية

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تشكيل اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية برئاسة نائب الوزير، وعضوية كل

وكيل الوزارة للتعليم العام، وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وكيل الوزارة للموارد البشرية، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، مدير عام الإشراف التربوي “بنين”، مدير عام الإشراف التربوي “بنات”، مدير عام شؤون المعلمين، مدير التعليم بمحافظة الخرج، المشرف العام على تطبيق الهيكلة، مقرر يحدده رئيس اللجنة.

وحدد القرار مهام اللجنة والتي تمثلت في دراسة الوضع الراهن للتشكيلات الإشرافية، إعداد معايير للتشكيلات الإشرافية في الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي الجديد، وعرضها للاعتماد، إقرار خطة التشكيلات الإشرافية وإعادة توزيع المشرفين التربويين بالوزارة وإدارات التعليم في ضوء المعايير المعتمدة، إقرار طلبات المقاعد الإشرافية الواردة من قطاعات الوزارة، في ضوء المعايير المعتمدة.