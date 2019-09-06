السعودية | بالفيديو.. فنان أطرب زوار السودة من دون تذاكر ولا موعد

شكرا لقرائتكم بالفيديو.. فنان أطرب زوار السودة من دون تذاكر ولا موعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم ينتظر الفنان الشاب سامي الحكمي دعوة أحد، فهو يحمل آلته الموسيقية على غاربه، وأينما طاب له المقام حلّ في مكانه وأخرجها وبدأ العزف للناس، حتى سجل حضوراً لافتاً في السودة. فعندما تسمع نغماً سارياً في الأجواء تجد الناس يتحلقون حوله.

يتقاضى سامي أجرته مقابل علامات الإعجاب التي يجنيها من ملامح الناس، هكذا يعيش البسطاء للفن، فالأرض جميعها مسرح بالنسبة إليهم، وهذا ما أثبته سامي من خلال زيارته لعدد من مدن السعودية، مقدماً أجمل معزوفاته الموسيقية، وكان آخرها زيارته لموسم السودة بمحافظة أبها.

رسالة سلام وحب

وفي حديث الحكمي مع "العربية.نت" عن سبب إقدامه على زيارة عدد من المدن السعودية، قال: "لم تكن زياراتي لهدف تسليط الضوء عليّ، بل أنا عاشق للفن، وأقدم عبره رسالة سلام وحب، فمنذ أن كنت في الخامس ابتدائي وأنا أعزف على آلة العود، وسبق أن مثلت بلدي في عدة دول عربية وأجنبية". وأضاف: "آلة العود ترافقني في حلي وترحالي، وأينما وجدتني ستجده بجواري، ولا أبالغ إن قلت إنني أحتضنه حتى في نومي".

وأوضح أنه خلال وجوده في موسم السودة مع أحد الأصدقاء، "كان معي العود وعزفت له بعض المقطوعات، فاجتمع الناس حولنا، ومنهم من ظل يغني معي، ومنهم من يصور، فكان الجو شاعريا وموسيقيا، وكانت البساطة عنوانا لتلك اللحظات، وهكذا يكون جمال الغناء والعزف، حينها تنقلت من زواية لأخرى".

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محافل داخلية وخارجية

وتابع: "تفاجأت بعدها بطلب من المنظمين الحضور إلى المسرح لاستكمال ما بدأت به، وشاركت برفقة عدد من الموسيقيين تلك الليلة وليلة أخرى".

وأضاف: "بعد ذلك توجهت لأحد أشهر المطاعم في أبها، وطلبوا مني العزف وحصل ما أرادوا، فالناس يحبون الفن وكانوا سعداء للغاية، ويكفيني تفاعلهم، فهو إحساس وشعور لا يمكن وصفه، خصوصاً أنت تعزف وتغني بكل أريحية".

وعن مواصلة هذه الهواية في مدن عدة، ذكر سامي: "هذا العمل ليس جديداً عليّ، فأنا سبق وزرت أماكن عامة، وعزفت للناس في عدة مدن كجازان والرياض وجدة وغيرها من مدن وطني الغالي".

يذكر أن الفنان سامي حكمي سبق أن شارك في محافل وحفلات داخلية وخارجية بتنظيم من وزارة الإعلام والجمعية السعودية للثقافة والفنون.