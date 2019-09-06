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شيّعت جموع المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم، بجامع عبدالله بن العباس في محافظة الطائف، جثمان شهيد الواجب الملازم سيف بن ذعار الشلوي؛ الذي استُشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وأدّى محافظ الطائف سعد الميموني؛ وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت في جامع عبدالله بن العباس، على شهيد الواجب الملازم سيف بن ذعار الشلوي؛ حيث توافد عددٌ من المواطنين من محافظة الطائف والمراكز التابعة لها لأداء الصلاة على الشهيد.
وعبّر ذوو الشهيد وأبناء قبيلته عن بالغ اعتزازهم باستشهاد "سيف"؛ في ميادين الشرف والفخر، وهو يذود عن تراب الوطن الغالي، مؤكدين فخر الجميع به وأنهم وما يملكون فداء للوطن.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 03:28 PM
لاقى ربه مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .. وذووه يعبّرون عن فخرهمشاهد .. محافظ الطائف يتقدّم الجموع في تشييع جثمان الشهيد "سيف الشلوي"
شيّعت جموع المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم، بجامع عبدالله بن العباس في محافظة الطائف، جثمان شهيد الواجب الملازم سيف بن ذعار الشلوي؛ الذي استُشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وأدّى محافظ الطائف سعد الميموني؛ وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت في جامع عبدالله بن العباس، على شهيد الواجب الملازم سيف بن ذعار الشلوي؛ حيث توافد عددٌ من المواطنين من محافظة الطائف والمراكز التابعة لها لأداء الصلاة على الشهيد.
وعبّر ذوو الشهيد وأبناء قبيلته عن بالغ اعتزازهم باستشهاد "سيف"؛ في ميادين الشرف والفخر، وهو يذود عن تراب الوطن الغالي، مؤكدين فخر الجميع به وأنهم وما يملكون فداء للوطن.
، شاهد .. محافظ الطائف يتقدّم الجموع في تشييع جثمان الشهيد "سيف الشلوي" ،
المصدر : الخليج 365
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