السعودية اليوم / المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القران يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى مكة المكرمة واستقرارهم في مقر المسابقة بجوار الحرم المكي.

وأعرب المشاركون عن بالغ سرورهم وفرحهم بتواجدهم في هذه الأماكن الطاهرة وحضورهم مع جموع المسلمين خطبة الجمعة والاستماع إلى تلك الموعظة الحسنة من فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبدالله خياط التي احتوت على توجيهات طيبة بأهمية اغتنام الفرص والتعرض للنفحات الربانية، ومن ذلك ما ذكَر به فضيلته من صيام يوم عاشوراء عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ورفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على إقامة هذه المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي تبرز وبجلاء اهتمام المملكة بخدمة كتاب الله وحفظته، منوهين بتميز التنظيم وحسن الإعداد وتنوع برامج المسابقة من القائمين عليها في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدعم وتوجيه مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقة.

يذكر أن التصفيات الأولية للمسابقة تنتهي هذا اليوم الجمعة، وسينتقل المتأهلون إلى التصفيات النهائية التي ستنطلق غدًا السبت - بمشيئة الله - في رحاب المسجد الحرام وتستمر إلى اليوم الثاني عشر من الشهر الجاري ويشارك في تحكيمها نخبة من القراء وأساتذة القراءات بالعالم الإسلامي.

// انتهى //

15:19ت م

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