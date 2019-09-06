السعودية اليوم / اختتام برنامج الأيام التقنية للمتدربين المستجدين بتقنية القطيف



القطيف 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية بالقطيف ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية بالتعاون مع الأقسام التدريبية والأقسام المساندة أمس, برنامج الأيام التقنية للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 - 1441هـ, وذلك بمسرح الكلية بمحافظة القطيف, حيث استفاد من البرنامج 550 متدربًا مستجدًا جرى إكسابهم المهارات التي هم بحاجة لها عن البيئة التدريبية.

وهنأ وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف المتدربين ، حاثًا إياهم على أهمية الالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات الفاضلة والتعريف بجائزة المؤسسة للمتدرب المتميز والتعريف بقواعد السلوك وحقوق وواجبات المتدرب.

// انتهى //

14:30ت م

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