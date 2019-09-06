السعودية اليوم / الكشافة السعودية تُشارك بالمؤتمر الكشفي العربي في شرم الشيخ



الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

تشارك جمعية الكشافة العربية

وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن جمعية الكشافة العربية السعودية استعدت لهذا المؤتمر الذي سيكون موضوعه "الكشفية واهداف التنمية المستدامة" حيث ستُقدم ورقة عمل في ذلك الموضوع ، كما وُزعت أعضاء الوفد بحسب تخصصاتهم على ورش عمل مسارات الخطة الاستراتيجية للثلاثية 2021 – 2023 التي تشمل تجديد الكشفية، والوصول للجميع ، وتعزيز صورة الكشفية ، والحوكمة ودعم الجمعيات ، مشيرًا إلى أن الوفد السعودي سيعرض تجربته في معسكرات خدمة الحجاج التي اُختيرت ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية في مجال خدمة وتنمية المجتمع.

وأضاف الفهد أن الكشافة السعودية ستُشارك بمعرض كشفي يتضمن نماذج من المبادرات الكشفية الوطنية في مجال التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى المشاركة في اليوم العربي الذي سيعرض فيه الوفد جزء من الموروث الشعبي والثقافي للمملكة.

من جهته أوضح الأمين العام للجمعية عضو الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن جدول أعمال المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية الحركة الكشفية العربية، منها إنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016م حتى أغسطس 2019م، وتقارير المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، والمنظمة الكشفية العربية، والمركز الكشفي العربي، بيت الكشافة العربي الجديد، وصندوق التمويل الكشفي العربي ، كما سيبحث المؤتمر الأحداث الكشفية العربية القادمة، واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية.

// انتهى //

14:30ت م

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الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واستشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 ، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية ، في مدينة شرم الشيخ غدا، ويستمر حتى يوم الخميس القادم.وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن جمعية الكشافة العربية السعودية استعدت لهذا المؤتمر الذي سيكون موضوعه "الكشفية واهداف التنمية المستدامة" حيث ستُقدم ورقة عمل في ذلك الموضوع ، كما وُزعت أعضاء الوفد بحسب تخصصاتهم على ورش عمل مسارات الخطة الاستراتيجية للثلاثية 2021 – 2023 التي تشمل تجديد الكشفية، والوصول للجميع ، وتعزيز صورة الكشفية ، والحوكمة ودعم الجمعيات ، مشيرًا إلى أن الوفد السعودي سيعرض تجربته في معسكرات خدمة الحجاج التي اُختيرت ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية في مجال خدمة وتنمية المجتمع.وأضاف الفهد أن الكشافة السعودية ستُشارك بمعرض كشفي يتضمن نماذج من المبادرات الكشفية الوطنية في مجال التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى المشاركة في اليوم العربي الذي سيعرض فيه الوفد جزء من الموروث الشعبي والثقافي للمملكة.من جهته أوضح الأمين العام للجمعية عضو الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن جدول أعمال المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية الحركة الكشفية العربية، منها إنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016م حتى أغسطس 2019م، وتقارير المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، والمنظمة الكشفية العربية، والمركز الكشفي العربي، بيت الكشافة العربي الجديد، وصندوق التمويل الكشفي العربي ، كما سيبحث المؤتمر الأحداث الكشفية العربية القادمة، واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية.// انتهى //14:30ت م0055

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