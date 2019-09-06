

الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2019م صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي. // انتهى //

14:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقوطه داخل محافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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