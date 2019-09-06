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2019-09-06 أهالي الطائف يشيعون شهيد الواجب الشلوي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم سيف ذعار سيف الشلوي بجامع عبدالله بن عباس , الذي استشهد بالحد الجنوبي

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه, سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.









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