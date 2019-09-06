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فيديو.. شرطة أبو ظبي ترحب بالسعوديين على طريقتها الخاصة
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد أفراد شرطة أبو ظبي وهو يقدم هدية لأحد المواطنين مرحبًا به في دولة الإمارات الشقيقة، وتحديدًا في العاصمة أبو ظبي.
هذا وقدم الشرطي الهدية مرددًا الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي وهي الجملة الشهيرة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
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