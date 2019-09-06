“صحة الرياض” تؤكد ارتفاع نسبة التبليغ عن “الإصابات المهنية”

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

نظمت “صحة الرياض” مؤخرًا، بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، دورتين تدريبيتين لتأهيل منسقي التبلیغ عن الإصابات المھنیة بجمیع المستشفیات الحكومیة والخاصة، وشارك في الدورتين التدريبيتين 70 مستشفى منها 43 مستشفى حكومي و27 مستشفى خاص، وكان عدد الحضور 92 متدربا منهم 61 متدرباً ينتسبون للمستشفيات الحكومية و31 من المستشفيات الخاصة.

وبينت “صحة الرياض”، أن هذه الخطوة جاءت نظرا لضعف نسبة التبلیغ عن الإصابات المھنیة بالمستشفیات مشيرة أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج “حصن” في التبلیغ الالكتروني عن جمیع الإصابات المھنیة التي یتعرض لھا العاملون بالمستشفیات الحكومیة والخاصة وكذلك التي یتعرض لھا العاملون بالمنشات الصناعیة والمراجعون بھذه المستشفیات وتم تفعیل البرنامج ابتداء من شھر مایو 2019 الموافق شعبان 1440هـ.

وأشارت إلى أن نسبة التبلیغ على الإصابات المھنیة بالمستشفیات شهدت ارتفاعًا واضحًا خلال النصف الأول من هذا العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، كما يوجد ارتفاع واضح في نسبة التبلیغ على الإصابات لسنة 2019 من بدایة السنة الى شھر مایو مما يؤكد على أھمیة ورشات العمل التي قام بھا قسم الصحة المھنیة بصحة الرياض وعن وعي المسؤولین بالمستشفیات عن أھمیة التبلیغ.