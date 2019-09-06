النائب العام: المملكة قبلة العالم الإسلامي وتفخر بأن تنظم المسابقات القرآنية

الرياض - الخليج 365

قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إن المملكة العربية السعودية دأبت، منذ تأسيسها على يدي الإمام الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، على الاهتمام بالقرآن وأهله، وحبّ كتاب الله، وقامت ركائزها على العمل به وتحكيمه، والعناية الدائمة به، والدعم بسخاء لحفظه وتلاوته محلياً وعالمياً.

وأكد أن استمرار إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ41 التي ستقام خلال الفترة من 8 حتى 12 من شهر محرم الجاري 1441هــ في المسجد الحرام بمكة المكرمة، دليل على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على مواصلة الدعم لحفظ القرآن الكريم، وتشجيع المسلمين في أصقاع المعمورة بالارتباط بكتاب الله والتنافس على عنايته وحفظه.

وأشار الشيخ المعجب إلى أن المملكة هي قبلة العالم الاسلامي، وتفخر بأن تنظم مثل هذه المسابقات القرآنية، وتقوم على رعايتها، إيماناً منها بأن هذا هو ميدان التنافس الشريف بين أبناء الأمة الإسلامية، قال تعالى: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، ولتكون هذه البلاد منارة هدى في نشر الكتاب والسنة النبوية، كما هو منهجها الذي سارت عليه منذ تأسيسها، مضيفاً أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبذل جهوداً طيبة في تنظيم هذه المسابقة بالمستوى اللائق بالمملكة ومكانتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام تصريحه سأل النائب العام الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويحفظ قبلة العالم الإسلامي، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء، وأن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح.

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