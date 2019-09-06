الان تتابع الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي نحو نجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:42 م, 6 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت قناة العربية، في نبأ عاجل، أن قوات الدفاع الجوي السعودي دمرت صاروخا باليستيا، أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية – المدعومة من إيران – نحو نجران. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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