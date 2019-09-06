شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة عسير»: ارتفاع حالات تسمم بللسمر إلى 23.. وخروج واحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح ، توفيق الأسمري (أبها)

تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، مع مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى بللسمر العام، للاطئمنان على الوضع الصحي لحادثة اشتباه تسمم غذائي لـ23 شخصاً، فيما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

وقال المتحدث باسم صحة عسير بالنيابة سعيد مداوي الأحمري، إن الحالات كانت تعاني من قيء وآلام بالبطن وإسهال متكرر، وتم التعامل معها بإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة من قبل أطباء الطوارئ واستشاري الباطنة وأخصائي الأطفال، وبأخذ التاريخ المرضي للحالات، تبين تناولها وجبة غذائية من أحد المطاعم، وتم إبلاغ الطب الوقائي، وقام بأخذ عينات دم وبول ومزرعة للحالات، كما تم استدعاء عمال المطعم من قبل الجهات المختصة على الفور لأخذ عينات من الدم والبول والبراز، وعينة من الحلق للفحص وعمل المزرعة.

ولفت الأحمري إلى أن إجمالي عدد الحالات حتى اللحظة وصل إلى 23 حالة، حيث كانت آخر حالة في قسم الطوارئ عند الساعة 12:20 من مساء اليوم (الجمعة) وهي موزعة على أقسام التنويم، منها 8 حالات رجال، و9 حالات نساء، و6 حالات أطفال، ووضعها الصحي مستقر، فيما غادر المستشفى حتى الآن حالة واحدة، وباقي الحالات في استجابة للخطة العلاجية.