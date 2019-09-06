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اتفاقية لتأهيل وتطوير كوادر الاستثمار البلدي في مجال التقييم العقاري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وأمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس اتفاقية تعاون بين الجهتين.

وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهمات أعمالهم، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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