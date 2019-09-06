السعودية | سقوط بلدوزر من قمة جبل عفف.. ومقتل سائقه

شكرا لقرائتكم سقوط بلدوزر من قمة جبل عفف.. ومقتل سائقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي مواطن سعودي حتفه بعد انجراف وانقلاب "بلدوزر" كان يقوده على مشارف جبل "عفف"، جنوب شرقي محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ التابعة لمدني أضم تلقت بلاغاً من مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، يفيد بسقوط معدة ثقيلة من نوع "بلدوزر مجنزر" من على أحد القمم الجبلية الواقعة جنوب شرقي أضم التي تبعد 40 كم تقريباً عن المحافظة.

وأضاف سرحان: "إنه مع وصول الفرق لأقرب نقطة من موقع الحادث والتي تبعد قرابة 10 كم عن انجراف المعدة الثقيلة، عاودت الفرق سلوك طرق بديلة عن طريق عربات الإنقاذ ذات الدفع الرباعي، للوصول إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها، بسبب وعودة الجبال في محيط الحادث". وتابع: "تمكنت الفرق من الوصول إلى نقطة توقف المعدة بعد انجرافها، ومشطت المنطقة بحثاً عن قائدها، مستخدمة في عمليات النزول حبال الإنقاذ والسلالم اليدوية. وتم العثور على قائد المعدة على بعد أمتار منها، بعد أن غطته كميات من الصخور المنجرفة من على قمة جبل عفف، نتيجة تدحرج البلدوزر إلى قاع المرتفع الصخري لمسافة تصل إلى 100م تقريبا".

عمال الإنقاذ ينقلون الجثة إلى المستشفى

وأوضح أنه "تم انتشاله عن طريق الفرق بعد أن تبين أنه فارق الحياة نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى وتسليم الحادث بكافة حيثياته للجهات المختصة".