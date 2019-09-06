، شاهد.. منتجع الباحة يشكو الإهمال ويد العابثين تنال منه ،

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يفتقد منتجع الباحة للاهتمام؛ حيث تعاني دورات المياه من الإتلاف الناجم عن الإهمال، كما تآكلت أطرافها، بالإضافة إلى تهشم أبوابها الزجاجية العاكسة؛ مما حَوّلها إلى ملجأ للمخالفين والحيوانات.
ويمتاز المنتجع بارتفاعه وابتعاده عن إزعاج الطرق، ويُطل على الباحة بكاملها، ويعلو فوق منتزه رغدان السياحي.
ورصدت "الخليج 365"، صباح اليوم، المنتجع الذي لا تزال لوحة مدخله صامدة ترحّب بمرتاديه.
ويتمتع المنتجع بأكثر من 20 موتيلًا على جنباته وبإطلالته الساحرة، مع جمال التصميم الذي يشبه فاكهة الرمان، وقد ارتصت بجانب بعضها تتوسطها ساحة بمئات الأمتار تعلوها مظلة غطتها بنقوش إسلامية.
ويثور التساؤل عن السبب وراء عدم الاستفادة من هذا الموقع الذي عطل لسنوات عديدة دون أن يعود بأي فائدة على المنطقة؛ خاصة في تخفيف معاناة المصطافين في إجازة الربيع، وتحديدًا منتزه رغدان؛ حيث يهرب بعضهم من الزحام بحثًا عن موقع آخر.
ووثّقت "الخليج 365" وجودَ آثار أقدام وفرش؛ ربما تكون لمخالفين، بالإضافة إلى أن بعض الموتيلات استُخدمت كمخازن لوضع بعض الأثاث الخشبي، وتعرضت محتوياتها للتكسير والسرقة والإتلاف.
شاهد.. منتجع الباحة يشكو الإهمال ويد العابثين تنال منهأحمد العبدالله الخليج 365 2019-09-06
يفتقد منتجع الباحة للاهتمام؛ حيث تعاني دورات المياه من الإتلاف الناجم عن الإهمال، كما تآكلت أطرافها، بالإضافة إلى تهشم أبوابها الزجاجية العاكسة؛ مما حَوّلها إلى ملجأ للمخالفين والحيوانات.
ويمتاز المنتجع بارتفاعه وابتعاده عن إزعاج الطرق، ويُطل على الباحة بكاملها، ويعلو فوق منتزه رغدان السياحي.
ورصدت "الخليج 365"، صباح اليوم، المنتجع الذي لا تزال لوحة مدخله صامدة ترحّب بمرتاديه.
ويتمتع المنتجع بأكثر من 20 موتيلًا على جنباته وبإطلالته الساحرة، مع جمال التصميم الذي يشبه فاكهة الرمان، وقد ارتصت بجانب بعضها تتوسطها ساحة بمئات الأمتار تعلوها مظلة غطتها بنقوش إسلامية.
ويثور التساؤل عن السبب وراء عدم الاستفادة من هذا الموقع الذي عطل لسنوات عديدة دون أن يعود بأي فائدة على المنطقة؛ خاصة في تخفيف معاناة المصطافين في إجازة الربيع، وتحديدًا منتزه رغدان؛ حيث يهرب بعضهم من الزحام بحثًا عن موقع آخر.
ووثّقت "الخليج 365" وجودَ آثار أقدام وفرش؛ ربما تكون لمخالفين، بالإضافة إلى أن بعض الموتيلات استُخدمت كمخازن لوضع بعض الأثاث الخشبي، وتعرضت محتوياتها للتكسير والسرقة والإتلاف.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
02:34 PM
يتميز بموقعه وجمال تصميمه وابتعاده عن إزعاج الطرق
يفتقد منتجع الباحة للاهتمام؛ حيث تعاني دورات المياه من الإتلاف الناجم عن الإهمال، كما تآكلت أطرافها، بالإضافة إلى تهشم أبوابها الزجاجية العاكسة؛ مما حَوّلها إلى ملجأ للمخالفين والحيوانات.
ويمتاز المنتجع بارتفاعه وابتعاده عن إزعاج الطرق، ويُطل على الباحة بكاملها، ويعلو فوق منتزه رغدان السياحي.
ورصدت "الخليج 365"، صباح اليوم، المنتجع الذي لا تزال لوحة مدخله صامدة ترحّب بمرتاديه.
ويتمتع المنتجع بأكثر من 20 موتيلًا على جنباته وبإطلالته الساحرة، مع جمال التصميم الذي يشبه فاكهة الرمان، وقد ارتصت بجانب بعضها تتوسطها ساحة بمئات الأمتار تعلوها مظلة غطتها بنقوش إسلامية.
ويثور التساؤل عن السبب وراء عدم الاستفادة من هذا الموقع الذي عطل لسنوات عديدة دون أن يعود بأي فائدة على المنطقة؛ خاصة في تخفيف معاناة المصطافين في إجازة الربيع، وتحديدًا منتزه رغدان؛ حيث يهرب بعضهم من الزحام بحثًا عن موقع آخر.
ووثّقت "الخليج 365" وجودَ آثار أقدام وفرش؛ ربما تكون لمخالفين، بالإضافة إلى أن بعض الموتيلات استُخدمت كمخازن لوضع بعض الأثاث الخشبي، وتعرضت محتوياتها للتكسير والسرقة والإتلاف.
، شاهد.. منتجع الباحة يشكو الإهمال ويد العابثين تنال منه ،
المصدر : الخليج 365
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