محمد بن مسعود - الدمام - "شعوة" تُحقق أفضل توقيت بين كل الأشواط على مسافة كيلومترين شَهِد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الجمعة، بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، وحسمت "بروق" الشوط الأول؛ بينما حققت "شعوة" أفضل توقيت زمني.

وبلغ عدد الأشواط لهذا اليوم 21 شوطًا على مسافة كيلومترين، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط 1 "بروق" المالك: عبدالهادي سعد الشمري

الشوط 2 "مربوش" لـ"محمد عبدالله الهمامي"

الشوط 3 "اليمامة" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 4 "سياف" لـ"علي صالح اليامي"

الشوط 5 "شعوه" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 6 "الرهاوي" لـ"حمد سالم المري"

الشوط 7 "الظبي" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 8 "متعب" لـ"فهد عبدالله الشمري"

الشوط 9 "الفائزة" لـ"علي محمد المري”

الشوط 10 "الفارس" لـ”على محمد المري"

الشوط 11 "العابرة" لـ"هذال سويد الدوسري"

الشوط 12 "الشهم" لـ"راشد محمد المري"

الشوط 13 "سيوف" لـ"حسين مبارك المري"

الشوط 14 "شاهين" لـ"علي راشد المري"

الشوط 15 "برقية" لـ"براك فهيد المري"

الشوط 16 "حبيب" لـ"علي صالح المري"

الشوط 17 "غندوره" لـ"ربيع خميس الهمامي"

الشوط 18 "سياف" لـ"صالح بنيه البلوي"

الشوط 19 "السنافيه" لـ"حمد سعد المري"

الشوط 20 " جلمود" لـ"سالم جابر المري"

الشوط 21 "الشاهينيه" لـ"حمد محمد الوهيبي" "بروق" تحسم الشوط الأول بالمنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06 شَهِد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الجمعة، بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، وحسمت "بروق" الشوط الأول؛ بينما حققت "شعوة" أفضل توقيت زمني.

وبلغ عدد الأشواط لهذا اليوم 21 شوطًا على مسافة كيلومترين، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط 1 "بروق" المالك: عبدالهادي سعد الشمري

الشوط 2 "مربوش" لـ"محمد عبدالله الهمامي"

الشوط 3 "اليمامة" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 4 "سياف" لـ"علي صالح اليامي"

الشوط 5 "شعوه" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 6 "الرهاوي" لـ"حمد سالم المري"

الشوط 7 "الظبي" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 8 "متعب" لـ"فهد عبدالله الشمري"

الشوط 9 "الفائزة" لـ"علي محمد المري”

الشوط 10 "الفارس" لـ”على محمد المري"

الشوط 11 "العابرة" لـ"هذال سويد الدوسري"

الشوط 12 "الشهم" لـ"راشد محمد المري"

الشوط 13 "سيوف" لـ"حسين مبارك المري"

الشوط 14 "شاهين" لـ"علي راشد المري"

الشوط 15 "برقية" لـ"براك فهيد المري"

الشوط 16 "حبيب" لـ"علي صالح المري"

الشوط 17 "غندوره" لـ"ربيع خميس الهمامي"

الشوط 18 "سياف" لـ"صالح بنيه البلوي"

الشوط 19 "السنافيه" لـ"حمد سعد المري"

الشوط 20 " جلمود" لـ"سالم جابر المري"

الشوط 21 "الشاهينيه" لـ"حمد محمد الوهيبي" 06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 Advertisements 02:22 PM "شعوة" تُحقق أفضل توقيت بين كل الأشواط على مسافة كيلومترين "شعوة" تُحقق أفضل توقيت بين كل الأشواط على مسافة كيلومترين شَهِد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الجمعة، بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، وحسمت "بروق" الشوط الأول؛ بينما حققت "شعوة" أفضل توقيت زمني.

وبلغ عدد الأشواط لهذا اليوم 21 شوطًا على مسافة كيلومترين، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط 1 "بروق" المالك: عبدالهادي سعد الشمري

الشوط 2 "مربوش" لـ"محمد عبدالله الهمامي"

الشوط 3 "اليمامة" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 4 "سياف" لـ"علي صالح اليامي"

الشوط 5 "شعوه" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 6 "الرهاوي" لـ"حمد سالم المري"

الشوط 7 "الظبي" لـ"بطحان فرج المري"

الشوط 8 "متعب" لـ"فهد عبدالله الشمري"

الشوط 9 "الفائزة" لـ"علي محمد المري”

الشوط 10 "الفارس" لـ”على محمد المري"

الشوط 11 "العابرة" لـ"هذال سويد الدوسري"

الشوط 12 "الشهم" لـ"راشد محمد المري"

الشوط 13 "سيوف" لـ"حسين مبارك المري"

الشوط 14 "شاهين" لـ"علي راشد المري"

الشوط 15 "برقية" لـ"براك فهيد المري"

الشوط 16 "حبيب" لـ"علي صالح المري"

الشوط 17 "غندوره" لـ"ربيع خميس الهمامي"

الشوط 18 "سياف" لـ"صالح بنيه البلوي"

الشوط 19 "السنافيه" لـ"حمد سعد المري"

الشوط 20 " جلمود" لـ"سالم جابر المري"

الشوط 21 "الشاهينيه" لـ"حمد محمد الوهيبي" ، "بروق" تحسم الشوط الأول بالمنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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