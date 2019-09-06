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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، بعد ظهر اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2019م، صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر في التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكّد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 02:43 PM
بعد ظهر اليوم الجمعة
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، بعد ظهر اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2019م، صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر في التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكّد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
، "التحالف": إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً من "عمران" وسقوطه داخل "صعدة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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