النيابة العامة تتهم كندياً بأنشطة إرهابية داخل السعودية

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض عقدت أمس الأول (الأربعاء) جلسة قضائية حضرها المدعى عليه (مقيم كندي الجنسية) وممثلون من سفارة بلاده، وممثلون لوسائل الإعلام.
واتهم المدعي العام بالنيابة العامة المدعى عليه بالتخزين في هاتفه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته مقاطع مرئية (فيديو) وصوراً لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمها الهالك أسامة بن لادن، وتحويل مبالغ مالية لجهات داخل الأراضي اللبنانية.
وأنكر المدعى عليه التهم الموجهة له، ورفعت الجلسة القضائية حتى الجلسة القادمة لمناقشة أدلة المدعي العام بالنيابة العامة.
معلومات عن كندا
من جهة أخرى، حددت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الرابعة - موعداً للنظر في الدعوى المقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري ـ سعودي الجنسية ـ بموجب السجل المدني رقم (1096395361)، يوم الأحد 30/01/1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، للنظر في الدعوى.
وطلبت المحكمة من المدعى عليه الحضور أو من يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض، وفي حال عدم حضوره، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.
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