حقيقة وفاة احمد الشقيري في أحد مشافي جدة اليوم الجمعة

أفادت وسائل إعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، بوفاة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري جراء إصابته بنوبة قلبية في أحد مشافي جدة، قبل أن يفارق الحياة.

وذكر موقع (سبق) السعودي وبعض النشطاء عبر تويتر، أن الإعلامي أحمد الشقيري توفي في مستشفى ”الأطباء المتحدون" بمدينة جدة بعد نقله إليها ليلة أمس بعد شعوره بنوبة قلبية، ولكن لم يتأكد هذا نبأ وفاة الشقيري على وسائل الإعلام الرسمية أو الحسابات الخاصة به.

يذكر أن شائعات الوفاة لاحقات الاعلامي أحمد الشقيري عدة مرات خلال الفترة الماضية لكن سرعان ما كان يتبين عدم صحتها، كغيره من النجوم والمشاهير والفنانين.

من هو أحمد الشقيري:

الإعلامي أحمد الشقيري يبلغ من العمر 46 عاما ظهر صيته في عدة برامج قدمها عبر الإذاعات وقنوات التلفزة والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، ومن ابرز هذه البرامج برنامج خواطر الذي حقق نجاحا كبيرا.

واستخدم احمد الشقيري في برنامج خواطر لغة بسيطة سلسة تعالج قضايا المجتمع تصل كلماته بكل يسر وسهولة دون تكلف أو تصنع، يخاطب العقل والوجدان في آن واحد في ممارسة عملية لفقه الدعوة إلى الله، وفهم عميق للمقاصد الشريعة العليا تطبيقاً على أرض الواقع، وأقوى من كل ذلك المنهج الذي قدمه الشقيري النموذج لشباب جيله من خلال عمله هذا مظهراً ومخبراً.

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وكان احمد الشقيري من أكثر الدعاة تأثيراً على شباب جيله يتحدث بلسانهم ولغتهم، ولم يكن هذا ليكفيه بل جعل همه أن يعيد أمة اقرأ التي لا تقرأ اليوم إلى أمة قارئة، فوضع نموذجاً للمقهى الإسلامي ينافس به المقاهي الأخرى التي أخذت منحنى قتل الوقت، فكانت الأندلسية أول مقهى إسلامي يعيد للكتاب مكانته، وليكون نواة تحفيز شباب أمة اقرأ على القراءة.

يذكر أن مشوار أحمد الشقيري بدأ في مجال الإعلام عام 2002 عبر البرنامج التلفازي يلا شباب والذي شارك في تقديمه مع عدد من الشبان وتناول فيه قضايا الشباب بأسلوب استطاعوا جذب هذه الفئة من الجمهور، وفي الأعوام التالية شارك الشقيري في برنامج رحلة مع الشيخ حمزة يوسف الذي عرض على شاشة قناة إم بي سي والذي كانت فكرته مرافقة مجموعة من الشبان للداعية الأميركي حمزة يوسف في مواقع مختلفة من بينها أمريكا.

إلى جانب البرامج يملك أحمد الشقيري عدة مشروعات ثقافية يسعى من خلالها إلى إعادة أمة اقرأ إلى القراءة، ففي عام 2005 بدأ عدة مشاريع وقفية وغير ربحية منها برنامج خواطر ومقهى أندلسية الثقافي في جدة وموقع ثقافة دوت نت والهدف من هذه المشاريع تحسين وتطوير المجتمع بطريقة حديثة مقبولة لدى شريحة الشباب.

كما أنشأ أحمد الشقيري مقهى ثقافي أسماه أندلسية الموجود في مدينة جدة في السعودية، وهو نفس اسم المؤسسة التي يديرها وتعتبر منتجاً منفذاً لبرنامج خواطر ويصفه الشقيري بأنه "تجربة ثقافية تجارية"، فهو مقهى لا يقدم المأكولات والمشروبات فحسب، بل تعقد فيه الندوات وتوجد به مكتبة تتوفر فيها كتب من شتى فروع المعرفة، ويعد أول مقهى ثقافي في مدينة جدة، وقد تم إقفاله لاحقا.

واستند أسلوب أحمد الشقيري الدعوي في مواسمه الثلاثة الأخيرة على فكرة التعلم عن طريق الملاحظة أو المحاكاة أو التقليد أو بمفهوم آخر التعلم عن طريق النمذجة أو النموذج، وفق موقع ويكبيديا.

وينحدر أحمد الشقيري من أصول حجازية فعائلته من قبيلة الشقيرات نزحت من الحجاز إلى مصر ثم إلى عكا، وهو حفيد السياسي أحمد أسعد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وقد عمل جده أيضا في السعودية بمنصب وزير دولة لشؤون الأمم المتحدة في عهد الملك سعود من عام 1957 إلى عام 1962.