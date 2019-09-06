بمشاركة قطر .. اجتماع استخباراتي بين دول مجلس التعاون في الرياض-صورة

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض اليوم الاجتماع السابع والثلاثون للجنة الاستخبارات والأمن بدول مجلس التعاون, بحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، ومديري هيئات الاستخبارات والأمن بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة. وجرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة عدد من مواضيع العمل العسكري الخليجي المشترك.

وعبر الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في كلمته خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون على متابعتهم ودعمهم الدائم للعمل والتعاون العسكري المشترك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها لجنة الاستخبارات خلال الاجتماع للخروج بنتائج وتوصيات بناءة تساهم في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك. ويأتي هذه الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة للجنة الاستخبارات والأمن ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.