“لم أتوقع ما أنا فيه الآن وما زلتُ فقيرا”.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بردود مباشرة على...

فاجأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه بالرد على أسئلتهم بعد نشره تغريدة تضمنت صورة قديمة له. مشيرا إلي أنه لم يتوقع يوماً أن يصل إلى مرتبة وزير أو مستشار، وأن منتهى طموحه كان أن يصبح عقيداً في السلك العسكري. ووجه مغرد سؤالا لـ “آل الشيخ” حول أهداف وأحلام تركي آل الشيخ، هل تغيرت أم كبرت؟، ورد آل الشيخ قائلا: تماماً اختلفت… كان منتهى طموحي أوصل عقيد.

ورد آل الشيخ على سؤال مغرد حول نوع السيارة التي كان يمتكلها، قائلا: “أنها هونداي كوبيه ولونها كحلي ويعود سنة صنعها إلى عام 1997″، مشيرا إلى أنه كان يحتفظ بأشرطة الفنان رابح صقر في حينها عندما كان موقوفاً عن الغناء. وردا على أحد الأسئلة حول إذا كان مديونا في يوم من الأيام، رد آل الشيخ: “نعم كان علي دين في الأهلي والفرنسي”. وأشار أحد المتابعين إلى أن الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ تعود إلى أيام فقره وتواضعه وعلق رئيس هيئة الترفيه بأنه مازال فقير إلى الله و متواضع.