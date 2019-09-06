«العمل» تنفي تطبيق الحد الأدنى للأجور عبر برنامج «نطاقات»

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما تردد بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور المواطنين في برنامج «نطاقات»، مؤكدًا أنّ الأنباء التي أثيرت في هذا الصدد غير دقيقة.

وقالت الوزارة على لسان الناطق باسمها خالد أبا الخيل في بيانٍ مقتضب اطلعت عليه «عاجل»: «توضح الوزارة بأن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق، وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معًا للقرار، لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه».

وكانت أنباء قد تردّدت في الساعات الماضية، بشأن اعتماد قرار يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص من ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال