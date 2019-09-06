الملك وولي العهد يهنّئان الرئيس بولسونارو بذكرى استقلال البرازيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنَّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بولسونارو، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها سموُّه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بولسونارو، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وتحتفل البرازيل في السابع من سبتمبر من كل عام، بذكرى استقلالها عن البرتغال وذلك عام 1822، وقد جاء الاعتراف الرسمي في معاهدة وقَّعها البلدان أواخر 1825.