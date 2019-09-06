وزير الدفاع الأمريكي: يحق للسعودية الدفاع عن نفسها.. وإيران مصدر القلاقل

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن السعودية وغيرها لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن الحوثيين يرتكبون الفظائع في اليمن وأن إيران هي من تحركهم كوكلاء لها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، إن إيران هي مصدر كثير من السلوك الخبيث في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان، مشيرًا إلى ان ما تريده واشنطن هو جلب إيران إلى طرق الدبلوماسية، قائلًا: «نحتاج أن نناقش كيف يمكن أن يصبحوا طبيعيين ويتوقفوا عن نشر الاضطرابات والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. وإذا توقف هذا، فإن الكثير من هذه المشكلات ستزول».

وحول موضوع ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، المتواجدة في البحر المتوسط، أوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن البنتاجون ليس لديها حاليًا أي خطط لاحتجاز ناقلة النفط، قائلًا: «حاليًا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر».

وأكد إسبر، أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات (F35) عقب شرائها منظومة الدفاع الروسية (S400)، موضحًا أن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ. وأضاف أن تركيا وضعها مختلف عن الهند التي ستشتري المنظومة الروسية، مبينًا أن أنقرة عضو في الناتو منذ فترة، وهناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا الاتجاه.