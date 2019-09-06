شرطة الشرقية: ضبطنا مرتكب واقعة إطلاق النار من رشاش على سور «المكافحة» بالخفجي

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على مطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالخفجي وبحوزته أربعة أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم شرطة الشرقية قوله: «عند الساعة 5:30 من صباح يوم الخميس 6/ 1/ 1441هـ، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش، ما نتج عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى».

وأضاف المتحدث: «تم على الفور تعقُّب آثار المعتدي الذي اتضح أنّه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم بفضلٍ من الله القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه، وضبط أربعة أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدرين بحوزته، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية».

وأكّدت «شرطة الشرقية» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنّ الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.