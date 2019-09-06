«الملحقية» توجّه تنبيهًا عاجلًا لطلاب السعودية في اليابان بسبب إعصار الأحد

نبَّهت الملحقية الثقافية في اليابان اليوم الجمعة طلاب المملكة لتوخي الحذر بعد توقُّعات بوصول إعصار 15 للأراضي اليابانية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الملحقية اطلعت عليه عاجل تنبيه للطلاب السعوديين في اليابان من المتوقع وصول إعصار 15 الأراضي اليابانية يوم الأحد نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية.

وأضاف البيان يمكن متابعة تحديثات حالة الطقس عبر الرابط التالي httpsjma.go.jpentyph وللاحتياطات والإجراءات المتبعة وقت الأعاصير والأمطار الشديدة httpsem.saudiculture.jpproces1.html.

وتابع في الحالات الطارئة -لا قدر الله- يرجى التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة السعودية في طوكيو على الأرقام التالية 09055833862 0335895242 وعند الحاجة الاتصال على رقم الملحقية للطوارئ 08079601536 وموقع الطوارئ httpsem.saudiculture.jpindex.html.