الحصيني: بدء موسم الصفري.. طقس مقبول واعتدال تدريجي ليلًا

قال الباحث في الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إنّ اليوم الجمعة هو أول أيام «موسم الصفري» الذي يستمر 27 يومًا.

وأضاف -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «(هذا الموسم) هو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان الجبهة والزبرة وأول أنواء الخريف فعليًّا لهذا العام، واختلف أسباب تسميته بالصفري، فقد قيل اصفرار السماء وقيل اصفرار الأجساد، وذلك لكثرة أمراض الحمى».

وأوضح الحصيني حالة الطقس المتوقعة في هذا الموسم: «‏يعتدل الجو في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا مقبولًا رغم حرارته في الظهيرة.. مطره نافع بإذن الله، قيل ما امتلاء وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلاء عشبًا».

وتابع: «يبدأ فيه أول صرام النخيل، تغرس فسائل النخيل وتشتل الأشجار وتزرع الخضار، ‏وقالوا إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها، و‏يقولون (عنه أيضًا) مطر في الثريا ومطر في الجبهة، خوفًا من نسبة المطر إلى النجم وهذا خلل في العقيدة».

وموسم الصفري هو الموسم الفاصل بين الصيف والشتاء، ويبدأ عادة منذ دخول النصف الثاني من نجم سهيل ويعتبر المرحلة الانتقالية من الشتاء للصيف، ويلاحظ في هذا الموسم بشائر الشتاء من السحب والرياح وهطول الأمطار.