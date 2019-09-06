السعودية اليوم / افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب وجراحة العيون بالأردن/ إضافة أولى واخيرة

عمّان 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسافتتح المؤتمر الدولي الرابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب وجراحة العيون (مياكو) أعماله في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن مساء أمس تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الإفريقي لطب العيون (مياكو) ومشاركة أكثرَ من 2000 مشارك بينهم 400 محاضر من 90 دولة.وألقى سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز كلمة عبر فيها عن سعادته بوجوده في المملكة الأردنية الهاشمية التي تشهد المؤتمر الدولي الرابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون (مياكو) وتستضيفه جمعية أطباء العيون الأردنية في البحر الميت، لمناقشة أهم تطورات طب العيون، بحضور أطباء واستشاريين وأخصائيين من مختلف دول العالم.وقال سموه: إن القيمة الفعلية لأي معلومة في عصرنا، هذا عصر التقنية الرقمية لاتتجاوز الثلاث سنوات، ولهذا وجب على العلماء والأطباء خاصة تحديث معلوماتهم بشكل مستمر ومتواصل، حيث استحدثت الكثير من الجهات والقطاعات الصحية في العالم آلية للتأكد من أن الأطباء يشاركون مشاركة فعالة في برنامج التعليم والتدريب المستمر للتأكد من استمرار كفاءاتهم لمزاولة المهنة.وأوضح سموه أن المؤتمر الدولي الرابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وافريقيا لطب العيون (مياكو) الذي يعد من المؤتمرات العالمية من حيث المضمون والحضور، يتضمن هذا العام محاضرات وورش عمل تدريبية عملية ونظرية في جميع التخصصات الدقيقة لطب العيون التي قد تتجاوز العشر تخصصات، الأمر الذي يتطلب ضرورة البحث والدراسة لإيجاد الحلولِ الملائمةِ للحد من الإعاقة البصرية بإذن الله، وقال" إننا نسعى إلى تقديم للأطباء والطبيبات في الشرق الأوسط وافريقيا آخر ما توصل له طب وجراحة العيون والتقنيات المصاحبة التي تسهل في رفع كفاءاتهم وأدائهم.وبين سموه أن عددُ المشاركين في المؤتمر لهذا العام وصل لأكثرَ من 2000 مشارك بينهم 400 محاضر من 90 دولة، حضروا جميعًا لتبادل المعلومات والإنجازات، مشيرا إلى أنه تم في هذا المؤتمر استحداث جلسات وبرامج خاصة باللغة الفرنسية للمشاركين من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.// يتبع //13:47ت م0047

عام / افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب وجراحة العيون بالأردن/ إضافة أولى واخيرة

وقدم سموه باسم المشاركين في المؤتمر كافة، شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، لما يقدمانه من دعمٍ للطب بشكل عام ولطبِ وجراحةِ العيونِ بشكلٍ خاص في الأردن.

كما قدم سموه شكرُه لدولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز لرعايته المؤتمر ولمعالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر، واللجانِ المنظمة للمؤتمر كافة، متمنيًا للمشاركين التوفيقَ الدائم.

وافتتح المؤتمر نيابة عن دولة رئيس الوزراء الأردني، معالي وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، بحضور الأمير رعد بن زيد، وعدد من الوزراء ومدراء المستشفيات والشركات الطبية المشاركة.

وفي نهاية الحفل، قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، جائزة عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز لمكافحة الإعاقة البصرية لصاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، تقديرًا لجهوده في رعاية المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية.

كما قام سموه بتوزيع الدروع والجوائز التذكارية على عدد من الأطباء الذين قدموا خدمات جليلة لطب العيون في المنطقة والعالم.

مما يذكر أن المؤتمر الدولي الرابع عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب وجراحة العيون تستضيفه جمعية أطباء العيون الأردنية بالتعاون مع الخدمات الملكية الاردنية وهيئة تنشيط السياحة في الأردن، ويحضره ويشارك فيه نخبة كبيرة من الأطباء المحاضرين في المؤتمر والمعاهد والمراكز الطبية والمستشفيات في العالم.

ويشكل مجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون (مياكو) واحدًا من خمسة مجالس قارية تنضوي تحت مظلة المجلس العالمي لطب العيون (ICO) الذي يمثل كل جمعيات العيون في العالم. ويتبع مجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون حوالي 36 جمعية متخصصة في طب العيون من 32 بلدًا.

ويعقد على هامش المؤتمر اجتماعات مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات العالمية التي تقوم برسم السياسات العليا في مجال طب وجراحة العيون ومكافحة العمى في العالم والتعليم الطبي المستمر، كما سيُنظم على هامش المؤتمر معرض طبي كبير تشارك فيه الشركات الطبية المحلية والدولية.

// انتهى //

13:47ت م

0048



