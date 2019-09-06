السعودية | بالصور.. تعرف على الديسة واحة للجمال في السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. تعرف على الديسة واحة للجمال في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتمتع منطقة تبوك (شمال غربي السعودية) بتنوعها الجغرافي والطبيعي، وهي إحدى مناطق المملكة التي تملك مقومات كبيرة للسياحة. عدسة المصور محمد الشريف نقلتنا إلى جبال وأودية "الديسة"، القرية التي تقع جنوب غربي تبوك، والتقطت صوراً من على ارتفاع 400 متر، وقال في حديثه لـ"العربية.نت": "أنا معجب ومحب للديسة وبتكويناتها الجبلية، وجريان الماء فيها طوال العام، إضافة إلى الأجواء المعتدلة".

وأضاف الشريف: "هي باختصار واحة للجمال، فهي تجمع بين الأودية والسهول الخضراء وشلالات المياه العذبة، التي تنسكب من أعماق جبالها الشاهقة التي تطل بهاماتها العالية لاستقبال زوارها ومن يرغب باكتشاف أسرار جمالها".

الديسة

وأوضح الشريف أن الديسة اليوم باتت مقصداً سياحياً مهماً لأهالي المنطقة وزوارها، لاسيما في فترة الإجازات الموسمية، للاستمتاع بأجوائها ومياهها العذبة ورؤية الطبيعة البكر.

وتتميز الديسة بأنها منبع للكثير من المنتجات الزراعية التي تجد طريقها إلى أسواق منطقة تبوك في كل عام، فهي أرض خصبة لكثير من المنتجات الزراعية. فمن زراعة النخيل إلى مختلف الفواكه والخضراوات والحمضيات وأشجار الموز والمانغو والطماطم والحبق والنعناع، تتنوع منتجات الديسة وهي ذات جودة عالية تجد إقبالاً من أهالي تبوك وزائري المنطقة.