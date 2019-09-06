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أكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر؛ فجر اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية يرتكبون الفظائع في اليمن، وأن طهران هي التي تحرّكهم وتوجّههم.
وتابع "إسبر" في حديثه للصحفيين بلندن، أن المملكة العربية السعودية لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضدّ الهجمات شبه اليومية التي تشنّها تلك الميليشيات المدعومة من إيران.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 12:54 PM
الميليشيات يرتكبون الفظائع في اليمن
أكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر؛ فجر اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية يرتكبون الفظائع في اليمن، وأن طهران هي التي تحرّكهم وتوجّههم.
وتابع "إسبر" في حديثه للصحفيين بلندن، أن المملكة العربية السعودية لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضدّ الهجمات شبه اليومية التي تشنّها تلك الميليشيات المدعومة من إيران.
، "البنتاجون": إيران تحرّك الحوثيين .. والسعودية لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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