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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وعرفات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من جهتها، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 12:51 PM
من متوسطة إلى غزيرة .. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك على محافظات: أضم، الطائف، والعرضيات، وعرفات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من جهتها، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع.
، تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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