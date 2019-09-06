Study leave – أجازات المدارس والجامعات Saudi Arabia| مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441| موعد...

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أجازات المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية 1441/ 2020 نتابع معكم التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.
موعد اليوم الوطني السعودي 1441 بالميلادي والهجري وما هي مراسم الاحتفال بهذا اليوم
تعرف على:
أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441
بدأت المدارس في استقبال الطلاب بالمملكة العربية السعودية اليوم حيث بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.
تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441
|بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول1441
|2-1-1441هـ
1-9-2019 م
|اختبارات الفصل الدراسي الأول1441
|25-4-1441هـ
22-12-2019 م
|أجازة منتصف العام 1441 1441
|7-5-1441هـ
2-1-2020 م
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441
|24-5-1441
19-1-2020
|بداية اجازة عيد الفطر 1441
|14-9-1441
7-5-2020
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441
|8-10-1441
31-5-2020
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1441
|10-10-1441
2-6-2020
|اجازة نهاية العام 1441
|19-10-1441
11-6-2020
تعرف على موعد اليوم الوطني السعودي 1441
|التاريخ
|المناسبة
|القطاع الحكومي
|القطاع الخاص
|معلومات هامة
|اليوم الوطني للمملكة
|23 سبتمبر 2019 (يوم الإثنين)- 24 محرم 1441 بالعام الهجري.
|يوم واحد
|يوم واحد
|يوافق هذا اليوم اليوم الأول في الميزان