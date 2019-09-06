السعودية اليوم / إجلاء مئات الأسر في شمال شرقي كمبوديا بسبب الفيضانات



بنوم بنه 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واس

أجلي اليوم حوالي 800 أسرة إلى مناطق مرتفعة في شمال شرقي كمبوديا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث فاض نهر ميكونج عن ضفافه.

وذكر المتحدث باسم الحكومة المحلية مين كونج للصحفيين أن منسوب المياه في نهر ميكونج ارتفع إلى 9ر11 مترًا - أي أعلى بمتر عن مستوى الخطورة -، وتتوقع الأرصاد هطول مزيد من الأمطار.

وقال المتحدث: "تضررت معظم أنحاء الإقليم جراء الفيضانات، باستثناء منطقتي سيسان وسيم بانج". ولم يتم بعد إجلاء سكان المنطقتين.

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12:31ت م

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