السعودية اليوم / سفير المملكة لدى القمر المتحدة يستقبل ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام



موروني 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440 هـ.

وقدم الضيوف خلال اللقاء شكرهم للمملكة العربية

// انتهى //

11:37ت م

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موروني 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440 هـ.وقدم الضيوف خلال اللقاء شكرهم للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على الخدمات الجليلة التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام، كما أشادوا بنجاح موسم الحج، سائلين الله العلي القدير ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.// انتهى //11:37ت م0031

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