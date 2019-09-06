السعودية اليوم / وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي



هراري 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واس

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بين 1980 و2017 عن عمر 95 عامًا.

وقال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" اليوم: أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي.

وكان موغابي قد تولى السُلطة في روديسيا السابقة عند استقلالها عام 1980 م.

// انتهى //

11:13ت م

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