الطالبة المغتربة داخل المملكة هل تسجل في حساب المواطن ؟

2019-09-06

متابعات الخليج 365 -الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على شروط التسجيل كفرد مستقل في البرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على سؤال من مواطنة مغتربة بعيدًا عن أسرتها داخل المملكة وترغب في التسجيل كفرد مستقل: يمكن لأي فرد (ذكر أو أنثى) التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة إلى 24 سنة.

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وأفاد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمها وفي حال عدم توفرها يتم إضافتها كتابع لدى رب الأسرة.

ولفت إلى أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم دراسة الأهلية.

وأشار حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.