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2019-09-06 تحذير من الأرصاد لأهالي مكة: أمطار حتى الثامنة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك على محافظات أضم، الطائف، والعرضيات ، وعرفات ، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع.











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