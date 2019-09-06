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2019-09-06 الأرصاد: غبار يحد الرؤية على 4 مناطق يوم الجمعة متابعات الخليج 365 - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ تكونا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير ،الباحة،مكة المكرمة) وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة تتحول مابعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .









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