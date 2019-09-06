القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة ، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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