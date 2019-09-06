السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة ، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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