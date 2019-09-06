استشهاد الملازم “سيف الشلوي” على الحد الجنوبي

استشهد الملازم “سيف ذعار سيف بن راضي الشلوي” ، مدافعاً عن وطنه على الحد الجنوبي . وبعد تلقي عائلته نبأ استشهاد ابنهم ، قال المواطن خالد بن محمد الشلوي بحسب “سبق” ؛ إن قريبه الشهيد سيف (24 عاماً) أعزب وله عشرة إخوة منهم ستة أبناء وأربع بنات، مفيداً بأن الشهيد تخرّج من كلية الملك عبدالعزيز الحربية عام 1438هـ.
وأضاف: “يشهد زملاء الشهيد أنه كان مقداماً في مواجهات العدو على الحدود الجنوبية، ونال شرف الشهادة مدافعاً عن تراب الوطن الطاهر”. وتابع: “من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من نجران إلى الطائف مقر سكن عائلته والصلاة عليه بعد صلاة الجمعة في مسجد العباس بالطائف”.
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