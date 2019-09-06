الخضيري: تغلبوا على القلق والاكتئاب بالعمل والدراسة

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نصح د. فهد الخضيري، الطبيب والباحث المتخصص في أبحاث المسرطنات، بالعمل أو الانشغال بالتعلم والدراسة للقضاء على حالات القلق والاكتئاب التي تعتري البعض.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أثبتت دراسات علمية كثيرة أن العمل والانشغال بالعمل أو بالدراسة هو أحد أسباب منع الاكتئاب ومنع الانحراف ومنع المشاكل النفسية”.
وأضاف د. فهد الخضيري “بينما تتزايد هذه الحالات النفسية وبوادر الانحراف الأخلاقي عند العاطلين أو الذين لا ينشغلون بالدراسة ولا بأي عمل ويركنون للفراغ”.
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