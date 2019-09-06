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تطلق شركة “سامسونغ” اليوم (الجمعة)، هاتفها القابل للطي بعدما جرى تأجيل طرحه عدة أشهر؛ بسبب عيوب في الشاشة.
وستطرح الشركة الهاتف “غالاكسي فولد” الذي تبلغ قيمته ألفي دولار تقريباً في كوريا الجنوبية، على أن يتم طرحه بأسواق رئيسية أخرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأمضت الشركة عدة أشهر في تعديل الجهاز الجديد لتحسين التصميم والهيكل، حيث أرجأت طرح الجهاز بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل عدة شهور.. “سامسونغ” تطلق هاتفها القابل للطي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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