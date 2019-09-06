تعرف على الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون الجديدة

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كشف المهتم بالتطبيقات الذكية عبدالله السبيعي، الأسعار المتوقعة لهواتف الآيفون المقبلة.
ويأتي آيفون 11 بسعة 64 جيجا بسعر 749 دولارًا، أما بسعة 128 جيجا فبسعر 799 دولارًا، وبالنسبة إلى آيفون 11 سعة 256 جيجا فبسعر 899 دولارًا.
وعن آيفون 11 برو فيأتي بسعر 999 دولارًا لسعة 64 جيجا، و1149 دولارًا لسعة 256 جيجا، وأخيرًا 1349 دولارًا لآيفون 11 برو سعة 512 جيجا.
ويأتي آيفون 11 برو ماكس بمبلغ 999 دولارًا لسعة 64 جيجا، و1249 دولارًا لسعة 128 جيجا، وأخيراً 1449 دولارًا لسعة 256 جيجا.
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