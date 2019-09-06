فتح باب التقديم للنساء على وظائف الأمن العام برتبة جندي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي)، للتعيين عليها في المناطق التالية: (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

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– أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

–أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– يرجى من المتقدمة إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9/ 1/ 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12/ 1/ 1441هـ، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)

