“الحبوب” تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن من القمح

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أمس الخميس عن مناقصتها الرابعة لعام 2019م لاستيراد 595 ألف طن من القمح.

وأوضحت أن التوريد سيتم خلال الفترة (نوفمبر 2019- يناير 2020) بواقع 10 بواخر، 6 منها موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وصرح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

