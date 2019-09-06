وفد البنك الدولي يشيد بمركز المعلومات الوطني

التقى مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أمس، وفدًا من البنك الدولي يزور المملكة حاليًّا، بحضور نائب مدير المركز الدكتور مشاري المشاري وعدد من قياداته.

وفي بداية اللقاء، رحب مدير المركز بالوفد الزائر، مستعرضًا معهم الدور التقني لمركز المعلومات الوطني، وأبرز الخدمات التقنية التي يقدمها لعملائه من المواطنين والمقيمين والزائرين، وما يقدمه من خدمات تقنية للجهات الوطنية، إضافة إلى استعراض ما هو مأمول منه بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الذي يؤكد اهتمام قيادة المملكة بالبيانات ودورها الرائد في استشراف الأولويات الوطنية للمملكة، ودور ذلك في وضع المملكة في أفضل التصنيفات التقنية العالمية.

واطلع الوفد الدولي خلال جولة ميدانية على عددٍ من الخدمات التقنية؛ حيث شاهد عرضًا مرئيًّا عن خدمات مركز العمليات الأمنية ومراكز البيانات والبنية التحتية لها وخدمات أبشر والسمات الحيوية ومركز التميز، إضافة إلى عرضٍ حيٍ لخدمات جهاز بنان، وعرض آخر لخدمات حلول الأعمال المختلفة وخدمات الطباعة المركزية للوثائق الشخصية.

وقد أشاد وفد البنك الدولي الزائر بمهنية وقدرات القائمين على الخدمات التقنية لمركز المعلومات الوطني من منسوبيه ومنسوباته، مثمنين في الوقت نفسه تسهيل هذه التقنيات للحصول على مختلف الخدمات بكل يسر وسهولة، وأثرها المميز في إراحة راغبي الخدمة، مع توفير أعلى درجات حماية الخصوصية والأمان العالي لهذه الخدمات التقنية.

كما أشاد الوفد الدولي بالخدمات التقنية التي تم استعراضها في تمكين جميع فئات المجتمع في تحقيق الاستقلالية في تنفيذ خدماتهم، وإتمامها لجميع المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث وكبار السن، وعنايتها الفائقة براحة ذوي الهمم من أفراد المجتمع، علاوة على دورها الريادي في تحقيق التحول الرقمي للجهات الحكومية في المملكة.