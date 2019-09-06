إزالة حظائر مخالفة في جولة رقابية على بائعي حليب الإبل بجدة

قامت أمانة محافظة جدة -ممثلةً في وكالة البلديات الفرعية- بجولات رقابية ميدانية على مواقع حظائر الإبل المخالفة جنوب المحافظة بمشاركة كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الحملة المشتركة تهدف إلى إزالة حظائر الإبل المخالفة، ومنع بيع الحليب على الطرقات؛ لما ينتج عن ذلك من مشاكل صحية وبيئية تشوه المدن، مبينًا أن الحملة نقلت وحجزت الإبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وشارعي زينل والفلاح، بمشاركة الدوريات الأمنية، كما ضبطت ستة عمال، وأزالت الحظائر بالكامل، واتخذت التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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