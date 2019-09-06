«الأرصاد»: أمطارٌ ورياحٌ ترابية على 4 مناطق خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لهطول أمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إنّ مناطق مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، عرفات، مسيان)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة)، وجازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب)، تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة، وهطول أمطار رعدية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

يأتي هذا بينما تشهد منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب) -حتى الثامنة مساءً- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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ودعت مديرية الدفاع المدني، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتّخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، توقّعت فيه تكوُّنًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-38 كيلومترًا / ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.